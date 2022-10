Jeugdbeweging KLJ start op 22 oktober een nieuwe afdeling in de lokalen van De Kadetten

De nieuwe groep van de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) neemt haar intrek in de lokalen van De Kadetten in de Waetsbruggestraat 79. Bryan: “Met De Kadetten, ontstaan binnen de afdeling van het Rode Kruis, vormden we een zelfstandige jeugdbeweging. De provinciale KLJ-leiding is ons komen opzoeken met het voorstel om over te stappen naar hun koepel. Qua logistiek en administratie geeft dat een stuk meer zekerheid en ondersteuning. Daarom hebben we de stap gezet. Voor de rest verandert er niet veel: speelplezier creëren, teamgeest en kameraadschap opbouwen zijn de doelstellingen die we willen bereiken. We hebben ploeg van een achttal leiders en zijn op zoek naar nieuwe krachten. We merken ook wel dat er belangstelling is bij het jonge volkje om de KLJ te vervoegen en dat is natuurlijk een zeer goed idee.”

De startvergadering vindt plaats op zondag 22 oktober van 14 tot 17 uur in de lokalen in de Waetsbruggestraat 79.