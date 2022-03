Jean-Marie Devoet kan zijn passie voor exotische planten nu ook professioneel vorm geven

Jean-Marie Devoet stamt uit een ondernemersfamilie. Zijn grootvader was de stichter van de busmaatschappij Cars St.-Michel waar menig Ronsenaar in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn eerste toeristische uitstappen mee beleefde. Zelf werkte hij 23 jaren in de loondienst in een fabriek. Toen besloot hij het over een andere boeg te gooien. “In 2019 begon ik te werken in deze vapeshop, eind 2021 kreeg ik het aanbod om hem zelf uit te baten. De meeste klanten zijn mensen die willen stoppen met roken en het dampen of de e-sigaret gebruiken als tussenweg of als alternatief. Ik ben zelf gestopt met roken in 2016.”