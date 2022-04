Jean Debaets stond als scout en sportief manager mee aan de wieg van KSK Ronse en treurt om het verdwijnen van de fusieclub: “We zijn onze voetbalidentiteit definitief kwijt”

Voetbal en Jean Debaets, dat hoort bij elkaar als de zee en het strand. Als gewezen speler van Assa, later actief bij onder meer Racing Doornik en Izegem, werd hij in 1987 verantwoordelijk voor de scouting en de transfers bij KSK. “De fusie had natuurlijk voor- en tegenstanders, maar de realiteit kon je niet ontkennen: de glorie van weleer was helemaal weg. Assa sukkelde voort in derde provinciale en had 600.000 frank schulden, Club was blijven steken in tweede provinciale en had 3,4 miljoen frank schulden. De volledige boekhouding van Club zat in een blikken koekendoos. Als je het deksel ervan af deed, sprongen de bankbiljetten en de papieren er zo uit. Toenmalig burgemeester Orphale Crucke heeft toen schoon schip gemaakt en financieel orde op zaken gezet.”

Volledig scherm De eerste ploeg van KSK Ronse in het seizoen 1987-1988. Jean Debaets staat helemaal links, trainer Norbert Deviaene zit tweede van links. © RV

Gemotiveerd

De start van KSK verliep niet feilloos, ook omdat niet iedereen het samengaan van de twee gewezen vijanden kon aanvaarden. “Binnen KSK is daar nooit discussie over geweest. We konden in het seizoen 1987-1988 beginnen met een eendrachtig bestuur en zeer gemotiveerde mensen. Alain Verschoore van Assa en Yves Merchiers van Club waren daar voorbeelden van. We speelden in het Vandewielestadion van Assa Ronse in afwachting dat het stedelijk stadion werd gebouwd. De eerste trainer was Norbert Deviaene, gewezen speler van onder meer Waregem en AA Gent. Acht wedstrijden voor het einde van het eerste seizoen heeft Guy Lammens, ex-speler van Waregem en KV Mechelen, het overgenomen van Norbert. We promoveerden uiteindelijk naar eerste provinciale. Voor sommige wedstrijden op verplaatsing kwamen er meer dan duizend supporters opdagen, de bussen konden de parking voor de voetbalterreinen vaak niet op. De fusie was een succes, daar is geen discussie over. Ook al omdat grote bedrijven als Associated Weavers mee op de kar sprongen. Dat is allemaal de verdienste van één man: Orphale Crucke. Hij maakte duidelijk wat de opdracht van iedereen was en hij kon de groep samenhouden met zijn groot charisma. Orphale wist wat knokken was. Hij heeft niets cadeau gekregen in zijn leven.”

Volledig scherm KSK in het seizoen 1990-1991. Met trainer Franky Dury, zittend links vooraan, voorzitter Orphale Crucke, zittend in het midden en Jean Debaets, zittend vooraan rechts. © RV

Naar tweede nationale

Eens de eerste hindernis genomen, schreef KSK in de daaropvolgende jaren een succesverhaal dat met ups en downs naar derde en zelfs tweede nationale leidde.“Franky Dury werd onze trainer en bracht KSK begin de jaren 1990 terug naar bevordering (het toenmalige vierde niveau, nvdr.). Dat verliep niet zonder slag of stoot”, vertelt Debaets. “We realiseerden enkele goede transfers en niet iedereen was daar gelukkig mee. De eigen jeugd werd verwaarloosd, heette dat dan. Dat was niet zo. We wilden vooruit, dat doe je niet alleen met eigen jeugd. Bovendien werd er zeer hard gewerkt. Ik sliep bij manier van spreken op de club. Soms liep er een telefoontje binnen met een tip om een speler te gaan scouten in een godvergeten dorp. Dan raapte ik wat boterhammen samen en sprong ik in mijn wagen. Ik heb nooit een speler een contract gegeven zonder dat ik hem eerst heb zien spelen. Of toch, eentje: Kevin De Broyer, in 2007. Toen was ik terug van eventjes weggeweest bij KSK. Er was intussen een nieuwe voorzitter, Jean-Marie Vandendriessche. Die zocht een opvolger voor sportief manager Yves Vancoppenolle. Ik had een ommetje gemaakt als trainer bij Union Doornik. Maar in februari 2007 stond ik opnieuw in het Orphale Cruckestadion, middenin een crisis. We konden ons redden en voor het seizoen daarna zocht ik een spits. Kevin De Broyer is een topper, zegden ze me. Die zat ergens in Zuid-Amerika op dat moment, maar zijn vader wou wel komen praten. We waren er snel uit. En hij heeft ons nadien veel doelpunten teruggegeven. Ik heb ooit voor 10.000 frank gewed met een bestuurslid die niet veel vertrouwen had in onze nieuwe spits Gino Commeyne, dat die meer dan vijftien goals zou maken dat seizoen. Om dat moment mee te kunnen maken, moest ik me in mijn trainingspak van het tenniscourt naar het voetbalplein haasten. De envelop met de 10.000 frank lag er al klaar. De kantine is er wel bij gevaren. Het waren schone tijden, maar ze zijn helaas voorbij.”

Voorspeld

Tot 2014 was Jean Debaets als sportief manager actief bij KSK. Sedertdien gaat hij sporadisch nog eens kijken. “Ik heb een abonnement bij Lille, net over de grens in Frankrijk. Dat is hier vlakbij en daar zie je echt kwaliteit. In de gang van zaken bij KSK heb ik allang geen goed oog meer. De vorige voorzitter Jean-Marie Vandendriessche heeft gedaan wat hij kon, daar ben ik zeker van. Patrick Decuyper, de huidige voorzitter, heb ik bij de jeugd onder mijn hoede gehad. Hij heeft met de eerste ploeg twee keer een invalbeurt gehad, in vierde klasse. Aan de toog hebben leden van het KSK-bestuur me na zijn komst bij de club gezegd dat ze grote plannen hadden. Zoals Zulte-Waregem naar de top, van derde naar tweede en naar eerste. Ik heb er eens mee gelachen. Pas maar op dat je over drie jaar nog bestaat, was mijn antwoord. En het is zover. De bezieling was er niet meer, daar ligt de sleutel voor dit fiasco. Ik heb trouwe KSK-medewerkers in de voorbije weken zien wenen langs de kant van het voetbalveld. Ze begrijpen het niet. Het is in wezen nochtans simpel. Je hebt bestuurders nodig die weten wat ze doen. En dan heb je veel toegewijde zielen nodig die bereid zijn om alles te geven voor de goede zaak. Die zijn er niet meer of ze zijn met te weinig. En dan gaat het snel bergaf. Ik hoop dat de jeugd van Ronse nog kansen krijgt. Maar onze voetbalidentiteit als Ronsenaars zijn we definitief kwijt. Dat doet veel pijn.”