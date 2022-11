Jarige kraanman Jean Gheysens (88) mag nieuwe kerstboom op de Grote Markt plaatsen: “In 22 jaar het kleinste exemplaar dat ik al heb gezet”

Nightmare before Christmas

De aankleding van de boom gebeurt door Koen Eeckhout, die eerder ook al de vormgeving van de kerstkransen in de centrumstraten onder handen nam, net zoals de eindejaarversiering in Oudenaarde. “De kerstperiode beschouw ik als de mooiste van het jaar, maar het is ook een bron van heel wat irritatie. ‘Nightmare before Christmas’, heet dat dan. Er wordt nogal wat rommel op kerstbomen gegooid en dan ook nog eens op een totaal verkeerde manier. Als je een boom wil aankleden, dan moet je de structuur van de boom volgen. De lichtjes er zomaar ingooien, van boven naar beneden of via de zijkanten, dat kan écht niet. Daarom sta ik hier, om over dat soort zaken te waken. Het exemplaar dat we in Ronse hebben gekregen is met zijn elf meter overigens te klein. En dan gaat er nog een meter van af omdat hij nog in de grond moet. Geen goede keuze. Desalniettemin gaan we er iets moois van maken, want dat zijn we aan de stad en haar inwoners verplicht. Ik ben een geboren Oudenaardenaar, maar ik woon al vijftien jaar in Ronse. Ik vind het écht een prachtige stad.”