Jarig Buurtcomité Oudestraat zorgt voor paasontbijt en bereidt een feestje-met-mascotte voor

170 ontbijtdozen werden op paaszondagen aan huis gebracht. De opbrengst daarvan moet dienen om andere activiteiten mogelijk te maken. Eén daarvan is een groot verjaardagsfeest op 18 juni. Dan worden er vijf kaarsjes aangestoken voor evenveel dienstjaren van het comité. The Kwaremont Brodders zorgen die dag in de fabriekshal van Armand Mores voor de ambiance, samen met DJ Jean-Pierre. De kers op de taart: de doop van een mascotte.

Op 16 juli gaat het comité ook naar het Schlagerfestival in Middelkerke. Inschrijven kan ten laatste tegen 31 mei door 35 euro per persoon te storten op rekeningnummer BE13 9531 4894 0839 van het Buurtcomité Oudestraat.