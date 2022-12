Italiaanse graffitikunstenaar Skugio kleurt muur aan het Herinneringsbos

Koen Van Cauwenberghe, artiestennaam MataOne, wil elke jaar drie muren een kleurrijke aanblik geven. Hij nodigt daartoe collega’s uit de wereld van de street art uit. De Italiaan Lorenzo Skugio Nicoletti is er zo één. MataOne, zelf een naam met internationale faam in het circuit: “Skugio is een meester in realistische portretten en landschappen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring en laat zich inspireren door zijn omgeving en de context waarin hij een werk maakt. Hij was aan de slag in Spanje, Italië, Griekenland, Ierland en Hawaï.”

In Ronse vond MataOne voor Skugio een muur in de Drieborrebeekstraat, dat is het straatje net voor de spoorwegovergang in de Ninovestraat als u vanuit de richting Ronse komt. De woning ligt pal aan het Herinneringsbos. Daar heeft de artiest zich ook door laten inspireren.

MataOne: “Skugio heeft een zeer mooi werk gemaakt dat verwijst naar de oude en afgestorven bomen maar ook naar nieuw leven in de vorm van een salieplant dat door een kind wordt aangebracht. Een prachtige afsluiter na de werken die al eerder werden gemaakt dit jaar. We kijken al uit naar volgend jaar voor nieuwe projecten. Nu is iedereen welkom op het werk te komen bewonderen en meteen ook de omgeving te (her)ontdekken.”