Iraanse verzetsvlag wappert niet toevallig aan de voorgevel van 3 Magiërs: “Een cultuurcafé waar je ongedwongen je ding kan doen”

Arya is een geboren Iraniër die zijn thuisland verliet als twintiger om via de Oostenrijkse hoofdstad Wenen in België te belanden. “In Iran blijven was geen optie. Je moest en moet er op je hoede zijn voor elk woord dat je uitspreekt en voor elk gebaar dat je stelt. De regering wordt er gesteund door een grote groep plattelandsbewoners die zich geen vragen stellen bij wat hen wordt verteld. In de steden is dat anders, daar wonen de burgers die wel geïnformeerd zijn. De omschakeling naar het leven in het Westen, is ook niet zo moeilijk voor die groep. We hebben meer gemeen dan wordt aangenomen. Ik kon me vlot aanpassen in Wenen en leerde ook snel Duits. Financieel was daar blijven niet haalbaar. Ik koos voor België omdat ik dacht dat Duits hier één van de landstalen was. Dat bleek dus een foute inschatting.”

Weer

Wat Arya ook mist bij ons is het stabiele weer. “In Iran heb je periodes van zon, van koude en van regen. Hier heb je de hele tijd alles door elkaar. Dat is lastig”, lacht hij. Maar voor de rest gaat alles goed. Hij is nu 14 jaar samen met Mieke Stessens, een geboren Limburgse met wie hij in het diepe zuiden van Oost-Vlaanderen is verzeild geraakt. “In 2018 richtten we onze vzw Moghan op”, vertelt zij. “De bedoeling was om Iraanse feesten te organiseren. De langste nacht of Chelle op 21 december bijvoorbeeld, of het Iraanse nieuwjaar bij het begin van de lente. We deden dat op diverse locaties tot we begin 2020 de kans kregen om het toenmalige café ’t Traphuys over te nemen. We hebben het 3 Magiërs gedoopt. Maar de start was allesbehalve magisch.”

Corona

Die start viel immers samen met de eerste coronalockdown. “We hebben geprobeerd om er het beste van te maken en via digitale weg toch zaken te organiseren. En we merkten ook dat een aantal klanten van het eerste uur zeer solidair waren. Ze toonden zich vastberaden om ons doorheen de moeilijke start te sleuren en kwamen, eens het mocht, als ’s meer op bezoek”, zegt Mieke.

Dat op bezoek komen is waar het bij vzw Moghan om draait. “We willen een plaats zijn waar mensen die cultureel en niet-commercieel bezig zijn zich op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten, los van politiek en ideologie. We organiseren daarom specifieke activiteiten. Er is bijvoorbeeld maandelijks Het Eerste Avondmaal waarbij een hobbykok uit telkens een ander land achter het fornuis staat. We hebben al 29 dergelijke avonden gehad, altijd een voltreffer. Er is onze afspraak met de poëzie tijdens Aan tafel met Hafez waar we iets eten en drinken en we gedichten voorlezen of er gewoon naar luisteren. Er zijn muzikale gastoptredens, op vrijdag 18 november bijvoorbeeld, en er zijn workshops. We hebben een vergaderzaaltje waar al meerdere verenigingen en organisaties gebruik van maken. Ze zijn zeer welkom. Elke tweede donderdag van de maand, de volgende keer op 8 december dus, stellen we ons café ook open voor mensen die bezig zijn met schrijven. Daarna praten we even over waar ze mee bezig zijn, of ook niet. Ongedwongen en vrij je ding doen, dat is waar het om gaat.”

Vrijheid

Niet toevallig dus, die Iraanse protestvlag met een leeuw en een zon die wappert aan de voorgevel van de 3 Magiërs.

Arya: “In Iran zijn het de jonge vrouwen die de dictatuur van de regering een halt toeroepen. Zij zeggen dat het genoeg is geweest en hebben de oude Iraanse vlag van wat ooit het oudste koninkrijk in de geschiedenis was, als symbool gebruikt van hun verzet. Ik ben ervan overtuigd dat ze de strijd ook zullen winnen.”

Intussen zet hij met Mieke het project van vzw Moghan verder. “Moghan is Perzisch voor Magiër. We proberen de wijsheden van weleer te herstellen, het ritme van de natuur te volgen en zo te komen tot authenticiteit. Soms stappen er mensen binnen die raar opkijken en vragen ze wat de bedoeling is. Meestal vinden ze dat leuk en zien we hen ook terug. Heel soms vinden ze het helemaal niets. We zijn ook gewoon een café met streekbieren en koffie en nog meer lekkers. De Ronsenaars beginnen ons ook stilaan te kennen en te waarderen. Als het eerste wantrouwen is afgelegd, tonen ze zich onze meest fervente fans.”

Meer info over 3 Magiërs en vzw Moghan op hun facebookpagina’s en via https://www.moghan.org

