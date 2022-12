Indoor voetbaltoernooi voor jeugdploegen eert de nagedachtenis van Yannis Ghistelinck

Toen hij drie jaar was, werd bij Yannis Ghistelinck kanker vastgesteld. De jongen onderging in de daaropvolgende jaren veel behandelingen maar bleef zelf een toonbeeld van positieve ingesteldheid en enthousiasme. Voetbal was zijn passie. Hij speelde bij KVV Vlaamse Ardennen en supporterde voor Sporting Anderlecht. Daar werd hij door de spelers ontvangen en mocht hij met hen mee op de foto. In 2016 kreeg Yannis goed nieuws: de kanker was niet meer actief. Maar die hoopvolle boodschap werd twee jaar later teniet gedaan toen bleek dat de ziekte terug was. Op 30 mei 2019 overleed hij, 13 jaar jong.

Omdat de herinnering aan Yannis levend blijft, organiseert KSK Vlaamse Ardennen op 17,18 en 27 december een groot indoor voetbaltoernooi voor jeugdploegen in de de sporthal ‘t Rosco in de Leuzesesteenweg in Ronse. Yannis’ papa Amaury is de toernooileider.

Info: www.tournify.nl/live/indoortornooikskvlaamseardennen