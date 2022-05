Ignace Michaux volgt Luc Dupont op als burgemeester in september: “Het grootste verschil zal zijn dat ik wel actief ben op sociale media”

Dat Luc Dupont (CD&V) opstapt is op zich geen verrassing. Bij het begin van zijn vierde termijn aan het hoofd van het bestuur, had hij al aangegeven dat hij halverwege plaats zou ruimen. De beslissing kondigde hij aan op een bijeenkomst van de CD&V in Ronse. “Het is tijd om plaats te maken voor de jonge generatie, ook in het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. De nieuwe mensen moeten de tijd krijgen om zich verder in te werken. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat dit op een goede manier zal gebeuren. We hebben in de voorbije dertig jaar van Ronse een jonge stad gemaakt, met tal van mooie projecten. Ik kijk tevreden terug op wat we hebben gerealiseerd.”