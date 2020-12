Honderdtal oldtimers in brand nabij Ronse

Eeklo 2020 een rotjaar? Luister dan eens naar Ona (18) die vecht tegen acute leukemie: “Ik wil geen cadeaus onder de kerstboom. Ik wil gewoon weer gezond worden”

16 december Jij vindt 2020 een rotjaar door heel dat coronagedoe? Ga dan even zitten voor het verhaal van Ona De Waele (18) uit Eeklo. Zij moet 2020 voor altijd herinneren als het jaar dat ze elke dag moest vechten tegen acute leukemie. Ona moest al in quarantaine leven voor jij en ik dat woord ook maar kenden. Eind maart kreeg ze een stamceltransplantatie, en had ze gehoopt dat de genezing toen snel zou gaan. Maar vandaag vecht ze nog harder dan ze toen had gehoopt. “Maar ik moet dankbaar zijn dat ik er vandaag nog ben. De meeste jongeren die in het voorjaar met mij in het ziekenhuis lagen, zijn er vandaag niet meer.” Lees meer over de strafste verhalen van 2020 in dit dossier.