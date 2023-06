Hevige rookontwikkeling door brand in opslagplaats van recyclagebedrijf Bert Containers

Containers Bert op de Industriezone Klein Frankrijk is een deel van de afvalverwerkingsgroep De Vreese Recycling. De zaakvoerders werden zondagochtend gewekt door een politiealarm. In een opslagplaats was brand ontstaan. De brandweer Vlaamse Ardennen was snel ter plekke en kon de vuurhaard snel lokaliseren en controleren. Er is een hevige rookontwikkeling die echter niet giftig is. Er zijn ook geen slachtoffers bij de brand.

Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) stelt ook de deelnemers aan de Sint-Hermesommegang gerust: “De passage van de Fiertel doorheen een deel van de industriezone en Schoonboeke komt niet in het gedrang.”