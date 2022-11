Het zevende jaar Kantoor van Da Vinci start het evenementenbureau Eventurous: “Ervaring opdoen in de praktijk en veel leren voor later”

Nona Vanderhelstraeten is de CEO van het bedrijfje maar kreeg die hoge functie niet cadeau: “We hebben allemaal een sollicitatiebrief naar onze leerkrachten moeten schrijven in het Nederlands, het Engels en het Frans met daarin onze favoriete job en waarom we die ook moesten krijgen. Zij hebben na een sollicitatiegesprek de finale keuze gemaakt. Ik wil later zelf graag zelfstandige worden en dit is een perfecte aanloop naar het runnen van een eigen zaak. De ervaring die we nu opdoen, zal ons zeer goed van pas komen. Ik beschouw me ook helemaal niet als de baas van Eventurous. Elke donderdag zitten we een voormiddag samen om alle hangende problemen of aanvragen te bekijken. Maar er zal ook in onze privétijd veel aandacht uitgaan naar Eventurous. Bovendien lopen we straks ook allemaal stage. Spannende tijden dus maar dat vinden we allemaal best plezant.”