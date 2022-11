Het WK in Stadsfeestzaal COC begint woensdag met een Happy Hour!

Het organiserende Amusement 13 groepeert de horecazaken Palace, Ritz, Verdi, Roadhouse, Lagaar, Sint-Hermes, La Bourse du Commerce, Harmonie, Promenade, Barman en Local Unique. Die vragen 10 euro toegang, in ruil krijg je 4 gratis consumpties. “Dat waren er oorspronkelijk 2 maar door de goede respons en de sponsor, konden we dat aantal intussen verdubbelen”, zegt Deborah Tack van Promenade. “De toegang is ook gratis voor jongeren onder de 16 jaar die zijn vergezeld door een betalende ouder. We willen er dan ook een groot feest van maken. We lezen dat er een aantal WK-dorpen intussen hebben afgehaakt maar daar is bij ons geen sprake van. En we zijn ervan overtuigd dat onze Duivels dat ook niet gaan doen…”

De deuren van COC open telkens een half uur voor de aanvang van elke wedstrijd van België in de groepsfase.