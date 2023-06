Het voormalige stedelijk zwembad in de Engelsenlaan staat te koop: “Ook de intenties van de kandidaten zijn belangrijk”

Vader en zoon Baguet maken Fiertelpe­per­koek van Wattripont: “Ik neem zelf niet deel, maar loop wel zo’n twee Fiertels rond de bakovens”

In bakkerij Butch&Patrick is het dit Fiertelweekend alle hens aan dek. Naast de talloze extra bestellingen, maken vader en zoon Baguet ook de peperkoek die de stad Ronse overhandigt aan de graaf van Wattripont. “Het recept ga ik niet verklappen, maar ik kan wel zeggen dat er veel kruiden zitten in de peperkoek”, klinkt het bij Patrick.