Het Uur Blauw: Johan Terryn over afscheid nemen in tijden van corona

In april 2020 verloor acteur en televisie- en radiomaker Johan Terryn zijn vader, midden in de eerste lockdown. Het rouwen en delen van verdriet werden sterk beperkt door de uitzonderlijke omstandigheden die gepaard gingen met de pandemie. Hij gebruikte dan maar zijn column op de radio om zijn rouwboodschap te delen.

Vele luisteraars vertelden hem via mail hun eigen verhaal: over het gebrek aan nabijheid bij het afscheid, en het verdriet dat ze nergens kwijt konden. Dit werd het begin van de podcast Het Uur Blauw, die al snel zou uitgroeien tot een verteld tijdsdocument. Het werden twaalf wandelingen met mensen die een dierbare verloren. Die verhalen vertrokken in het pikkedonker en eindigden met de zonsopgang, tijdens het blauwe uur. Twaalf mensen die op verhaal kwamen.

Het dertiende verhaal vertelt Johan op het podium. Hoe hij zich herkende in de verhalen van anderen en zo de eerste maanden van zijn eigen rouwproces vorm gaf. Fragmenten uit de podcast vormen een leidraad doorheen zijn eigen verhaal en beschouwing. Het wordt een unieke vertelling over rouwen in bijzondere tijden, over afscheid zonder nabijheid.