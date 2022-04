Het rallyseizoen met oldtimers van Austin-Healey start zondag op de Grote Markt

VLOESBERG/D'HOPPE Vive le Vélo woensdag te gast bij Greta Beyl in Brasserie D’Hoppe: “Ik zal zeker extra wiener­schnit­zels voorzien”

Brasserie D’Hoppe van Greta Beyl (55) ligt in de Waalse faciliteitengemeente Vloesberg. In het voorbije decennium is het een wielercafé geworden waar kampioenen thuis zijn. De komst van Vive le Vélo woensdag zorgt niettemin voor nervositeit bij de gastvrouw. “Ik denk dat ik me ga verstoppen achter mijn tapkast.”

