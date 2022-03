Het jonge fietsgeweld koerste in het wiel van Fabian Cancellara op het WK-parcours van 1988

Cycling Vlaanderen warmde de jeugdige fietsers op middels een hindernissenparcours waar ook de Zwitserse Flandrien zich met veel gretigheid op waagde. Daarna was het tijd voor een echte rit van 15 kilometer, grotendeels op het parcours dat werd gebruikt voor het wereldkampioenschap in 1988, dat van Claude Criquielion, Steve Bauer en Mauritzio Fondriest.

In Event Center TIO3 wordt nog de hele dag gedebatteerd over diverse aspecten van het wielrennen en over sport in het algemeen tijdens de Cyclo Science Conference. Daar zijn onder meer gewezen kampioenen Johan Museeuw, Gella Vandecaveye, Fred Deburghgraeve, Frederik Van Lierde, Ann Wauters en Marc Herremans te gast.

Morgen zondag is het vanaf 8u30 tijd voor de echte Chasing Cancellara over een parcours van 128 kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen. Op zes hellingen vindt een tijdsopname plaats van alle deelnemers. De start vindt plaats op de Grote Markt, in groepen van 100 deelnemers. Behalve Fabian Cancellara en Johan Museeuw is onder meer ook die andere oud-wereldkampioen Alessandro Ballan van de partij.