Het einde van Tweede Wereldoorlog is herdacht, het eerbetoon aan Gilbert Malrait volgt nog op 27 mei

Aan het monument voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog werden door het stadsbestuur, het Eenheidsfront en vaderlandslievende verenigingen bloemen neergelegd. Dat was ook het geval bij het monument van de Oorlogsvrijwilligers aan de Sint-Martinuskerk. De Ronsenaars die stierven in de Duitse concentratiekampen kregen een bijzonder moment aan de gedenkplaat in de Stadstuin.

Tijdens de Requiemmis in de Sint-Hermesbasiliek verwees rector Michel T’Joen naar de vele onschuldige slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het Eenheidsfront was ook present in de Decrolyscholen waar de aandacht van de leerlingen werd gevestigd op de strijd tegen nazi-Duitsland en de offers die daarvoor werden gebracht.

Op vrijdag 27 mei vindt ook nog een huldiging plaats aan het graf van luitenant en navigator Gilbert Malrait die als soldaat van het Amerikaanse leger stierf toen zijn vliegtuig op 4 april 1944 werd neergeschoten in Roemenië. Hij werd op 20 augustus 1950 begraven op het kerkhof in de Engelsenlaan in Ronse, de geboortestad van zijn vader Albert. Gilbert werd geboren in de Verenigde Staten maar keerde met zijn ouders terug naar Ronse. In 1939 maakte hij de oversteek naar zijn geboorteland waar hij dienst nam in het leger en Europa hielp bevrijden.