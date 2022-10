Het boek ‘Atlas R. een stad’ is het resultaat van een jaar lang praten met passanten in een leegstaande winkel: “Een ode aan Ronse en aan de Ronsenaars”

Het begon allemaal in 2017 toen Gentenaar Leen De Veirdeman in Ronse verzeild geraakte en daar geïntrigeerd werd door de sfeer die in de straten van de stad hing. “Ik kende Ronse niet zo goed maar ik voelde wel dat het hier anders was dan elders. Daar ontstond dan ook het idee om een project op te starten rond het thema Leven op een Plek. We wilden daarin zoveel mogelijk mensen bereiken die op een ongedwongen manier vertelden over hoe hun leven liep. Van een boek was toen helemaal geen sprake. Paola en ikzelf contacteerden het stadsbestuur waar we meteen alle steun en hulp kregen. Zo belandden we bij Jan Leconte in CC De Ververij. Het resultaat was dat we een leegstaand winkelpand mochten betrekken in de Wijnstraat. Dat werd in 2017 en 2018 een jaar lang onze uitvalbasis.”

Nieuwsgierigheid

In de winkel hadden Leen en Paola niets te verkopen, tenzij de boodschap dat ze één en al luisterbereidheid waren voor wie daar behoefte aan had.

Leen: “We schreven allerlei citaten en losse gedachten op het raam in de hoop dat voorbijgangers daar zouden op reageren. Soms waren die wat provocerend, soms zeer uitnodigend. Allemaal waren ze erop gericht om de nieuwgierigheid van de mensen te prikkelen, in de hoop dat ze ook zouden naar binnen stappen. Soms was dat niet eens nodig omdat we zelf op de stoep zaten en het contact spontaan ontstond. Mensen kwamen praten of schreven gewoon een reactie op het raam. We installeerden na enige tijd ook een muur waarop zij die niet uit waren op een babbel toch een boodschap konden achterlaten.”

Leen en de Italiaanse Paola kregen na enige tijd het gezelschap van Vigdis De Cauter uit Geraardsbergen die aan het geschreven woord het beeldend element toevoegde. Zij tekende portretten van de gasten die stilaan vertrouwde gezichten werden.

Borduurwerk

Om de band nog te versterken en een nog breder publiek te bereiken, startte het trio een project rond borduurwerk. Leen: “Dat was eigenlijk niet meer dan een excuus om mensen te betrekken bij ons uiteindelijk de doel: samen praten over wat er ons in dit leven allemaal overkomt. En dat dan niet via Facebook of andere digitale communicatiekanalen maar gewoon rechtstreeks, door echt te praten met elkaar. Dat bleek ook zeer goed te lukken. Zo’n honderd mensen kwamen meehelpen. Na dat jaar hadden we zoveel verhalen verzameld van zoveel mensen dat we niets anders konden dan concluderen: daar moeten we iets mee doen. En dat is dus nu ook gebeurd: we hebben er een boek over gemaakt. Het is een ode aan Ronse en aan de Ronsenaars, met tekeningen en vertellingen van eenzame mensen, zoekende mensen, gelukkige mensen en ongelukkige mensen. We zijn er gewoon heel erg trots op alle drie en ook op iedereen die eraan heeft meegewerkt.”

Praktisch



In het kader van de expo The Hidden Side of Lace, die nog tot en met 6 november loopt doorheen de stad, kreeg OD3 Collectief een plekje in het oude postgebouw op de Grote Markt waar sedert de start van de expo de plattegrond van Ronse wordt geborduurd en waar materiaal van het boek wordt tentoongesteld. Het boek zelf kan daar op 4, 5 en 6 november tussen 10 en 18 uur nog worden gekocht tegen de prijs van 20 euro. Die prijs betaal je ook in CC De Ververij.

Je kan het boek eveneens bestellen door 25 euro te storten op rekeningnummer BE87 0910 2116 2294 met vermelding van BOEK O.D. en je eigen naam, adres en telefoonnummer.

Het boek ‘ATLAS / R. een stad’ is uitgegeven door stad Ronse, CC De Ververij, Kunstencentrum 404/Vooruit en Manoeuvre.

