Herfstloop op het Fiertelparcours bij de scouts, met een worstenbarbecue na

RONSE Een uurtje pompen voor het goede doel tijdens de One Hour Push Up Challenge van Soigné

Op zaterdag 22 oktober organiseert Dries Beatse in zijn gezondheidscentrum Soigné in de Viermaartlaan een One Hour Push Up Challenge. De opbrengst van het uur individueel of in teamverband pompen gaat naar Boven de Wolken.

20 oktober