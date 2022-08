Harpiste Vinciane Degroote geeft gratis zomerconcert in de Sint-Hermesbasiliek

Vinciane Degroote begon harp te studeren bij Martine Berthet aan de muziekacademie van Bosvoorde. Ze werd laureaat van diverse wedstrijden en kreeg de Regeringsmedaille in 1993. Vervolgens studeerde ze aan het Koninklijke Conservatorium van Brussel en, in het kader van het Erasmus uitwisselingsproject, aan het Royal College of Music in Londen bij Daphné Boden. In 1999 behaalde ze de meestergraad met onderscheiding. Ze was onder meer eerste harpiste in het Londense Southbank Sinfonia Orchestra.

Terug in België speelde ze onder meer met l’Opéra Royal de Wallonie, Il Novecento, Ensemble Lumières, het Prometheus Ensemble en Orchestre Philharmonique de Liège. Ze geeft nu ook les aan de muziekacademies van Edingen, Ronse en Halle.

