Günther Van Mieghem is (opnieuw) de beste van de stad met de pijltjes

“De COC is van ons”, galmde het door de gebouwen van de Stadsfeestzaal en dat van ons sloeg op de leden van Dartsclub Harmonie. Onder het voorzitterschap van Christophe Buyens organiseerde die het Kampioenschap van Ronse voor dartsspelers die wonen in of geboren zijn in de Hermesstad. “In 2022 was er ook al een soortgelijk toernooi van onze vrienden van COC. Met DC Harmonie zijn we de enige club van de stad die ook is erkend door de Sportraad vandaar dat we onze editie van 2023 beschouwen als het eerste échte kampioenschap^”, zegt voorzitter Buyens.

Er waren 80 deelnemers ingeschreven, de maximale capaciteit, en er kwamen er 78 opdagen. Twee gaven noodgedwongen forfait wegens ziekte. “Een succes dus”, glundert Christophe Buyens. “De hele middag door werd er gestreden om de titel. Uiteindelijk stonden Günther Van Mieghem van DC Harmonie en Sve, Tentenier van DC COC tegenover elkaar in de finale. Günther haalde het en volgt daarmee zichzelf op want ook de eerste keer was hij de sterkste. De derde plek was Pieter Cardon, ook een lid van DC Harmonie.”