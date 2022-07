Groen vraagt om maatregelen te nemen in de Savooistraat na dodelijk ongeval met fietser: “Waarom kan in Ronse niet wat blijkbaar wel mogelijk is in Kluisbergen?”

RONSENaar aanleiding van het dodelijke ongeval van 15 juni in de Savooistraat wil een boze Lech Schelfout (Groen) dat de stad meer maatregelen neemt om automobilisten te waarschuwen dat er een fietspad de straat kruist. Of dat met of tegen de zin is van het Agentschap Wegen en Verkeer maakt niet uit.

Raadslid Schelfout verwees in de jongste gemeenteraad naar zijn tussenkomst in dat dossier van drie jaar geleden. “Ik zei toen al dat het gewoon wachten was op het eerste zware ongeval op die plek. Het fietspad dat het stadscentrum verbindt met het Muziekbos is een mooi project. Maar de kruising met de Savooistraat is zeer gevaarlijk. Het is een zone 50 maar veel auto’s rijden er veel sneller. Op 15 juni kwam een jonge fietser om het leven nadat hij werd gegrepen door een auto toen hij de Savooistraat dwarste. Het is een feit: de fietser ging daarbij in de fout. Maar dat er na drie jaar nog steeds niets is gebeurd om daar een veilige(r) verkeerssituatie te creëren, maakt mij boos. Dit ongeval had vermeden kunnen worden.”

Geen antwoord

Schelfout liep al vooruit op het antwoord van schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V): “Ik weet dat u mij zal antwoorden dat de weg eigendom is van het gewest en dus valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). En dus zal ik meteen vragen in welke mate u heeft aangedrongen op maatregelen en wat er intussen concreet al is gebeurd. Ik ken het antwoord al: niets, helemaal niets.”

Schepen Jan Foulon verwees inderdaad naar het AWV met wie de verkeerscommissie van de stad Ronse een omstandig e-mailverkeer heeft gehad sedert 2019. “We hebben daarin gevraagd om aanduidingen aan te brengen op de weg en op het fietspad en om borden te plaatsen die wijzen op de oversteekplaats. Alle voorstellen zijn echter zonder een concreet antwoord gebleven, inclusief die van raadslid Schelfout zelf. We betreuren daarom dat het tot een ongeval met dodelijke afloop is gekomen. De Savooistraat wordt in de nabije toekomst heraangelegd en daarna overgedragen aan de stad. We zullen er bij die herinrichting op aandringen om de nodige schikkingen te treffen naar veiligheid toe.”

Quote Misschien hebben we niet voldoende hard op de deur geklopt en moeten we straks ook meteen onze voet tussen de deur zetten Ignace Michaux, Toekomstig burgemeester

Voet zetten

Lech Schelfout kon er maar moeilijk bij dat er in het naburige Berchem bij een gelijkaardige verkeerssituatie met een fietspad in een drukke straat wel allerlei aanduidingen mogelijk zijn. “Nochtans gaat het ook om een gewestweg in hetzelfde kanton waarvoor datzelfde Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd is. Dringt men dan toch niet hard genoeg aan vanuit Ronse?”, vroeg hij zich af.

Schepen van Openbare Werken en toekomstig burgemeester Ignace Michaux (CD&V): “Het is niet omdat men klopt op een deur dat er van de andere kant ook wordt opengedaan. Misschien hebben we niet voldoende hard geklopt en moeten we dat in de toekomst toch maar doen. En misschien zetten we straks ook meteen onze voet tussen de deur. Er is nu alvast een landmeter aangesteld om uit te maken van wie welke percelen grond zijn aan het kruispunt van de Savooistraat met het fietspad. Daardoor kunnen we de bermen daar verder proper maken en de zichtbaarheid verbeteren. We bekijken ook hoe we met drempels of vernauwing van de straat de veiligheid kunnen verhogen in het kader van de heraanleg.”

Schelfout adviseerde tenslotte om het recht in eigen handen te nemen en te doen wat nodig is om daarna de factuur op te sturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

