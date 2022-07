Groen vraagt een sereen debat met de scholen over grote leerachterstand vanaf de kleuterklas: “We behoren tot de top van het land als het gaat om overzitten”

Aanleiding voor de vraag was de organisatie van de derde editie van de Zomerscholen in Ronse. Schepen Vanhoutte had daarover goed nieuws: “De subsidie van 18.600 euro is ons toegezegd. Vanaf 16 augustus tot en met 26 augustus kunnen we een veertigtal leerlingen in groepen van 7 kinderen tijdens de voormiddag bijkomende lessen geven op de Da Vinci Campus van het gemeenschapsonderwijs. In de namiddag is er een vrijetijdsprogramma voorzien. We focussen ons dit jaar op de kinderen van het eerste en tweede jaar van het basisonderwijs. Dat is niet toevallig, we weten dat een deel van deze kinderen start met een achterstand op vlak van taal. Voor sommigen loopt die op tot acht maanden. Vanuit de stad kunnen we enkel flankerende maatregelen nemen om daar iets aan te doen, wat deze zomer dus ook concreet zal gebeuren. Er zijn voldoende leerkrachten bereid gevonden om daarbij te helpen en daar zijn we zeer blij mee.”

Schoolse vertraging

Raadslid Youssef Elidrissi nam er de cijfers bij van het schooljaar 2019-2020 en moest vaststellen dat die niet goed zijn. “Maar liefst negentien procent van onze Ronsische kleuters heeft al vertraging opgelopen als ze aan het eerste leerjaar moeten beginnen. Daarmee behoren we tot de koplopers in Vlaanderen en staan we nog voor de grootsteden en de Brusselse gemeenten. Als het gaat over vroegtijdige schoolverlaters, dat zijn scholieren die het middelbaar niet afmaken, staan we met tien procent ook in de top drie van Vlaanderen. Experten wijzen allemaal op de link tussen schoolse vertraging en vroegtijdige schoolverlaters. Ik vraag me dan ook af wat de stad nog meer doet om hieraan te verhelpen. Zomerscholen zijn zeer goed maar misschien is er meer nodig. In Antwerpen bijvoorbeeld zet men in een school met veel kinderen van ouders met een migratieachtergrond in het zesde leerjaar zeer sterk in op remediëren, eerder dan op overzitten.”

Quote Maar liefst negentien procent van onze Ronsische kleuters heeft al vertraging opgelopen als ze aan het eerste leerjaar moeten beginnen Youssef Elidrissi

Wondermiddelen

David Vandekerkhove (N-VA) zag de tussenkomst van Elidrissi als een motie van wantrouwen ten aanzien van de Ronsische leerkrachten. “Wij moeten het beroep van leerkracht opwaarderen en respecteren, eerder dan het foute beeld te bevestigen dat maar al te vaak van hen wordt opgehangen in de pers en de publieke opinie. Onze leerkrachten doen wat ze kunnen. Om de achterstand in taal te overbruggen bestaan er geen wondermiddelen.”

Fractieleider Lech Schelfout van Groen betreurde de uitval van zijn collega. “U legt mijn partijgenoot Elidrissi woorden in de mond die hij niet heeft uitgesproken. Hij heeft integendeel zijn waardering geuit voor de leerkrachten en ik deel die voluit. De stad Ronse krijgt ook niet de middelen die de grootsteden op dat vlak wel krijgen, ook al worden we geconfronteerd met dezelfde problematiek. Maar de cijfers zijn wat ze zijn: over alle leerjaren van de lagere school kent Ronse een schoolse vertraging van 23,8 procent in het schooljaar 2020-2021. Daarmee staan we op de tweede plaats in Vlaanderen, na Zelzate. Daar gaat het over. En daar moeten we absoluut iets aan doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.