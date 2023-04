Groen verwijt stadsbestuur passiviteit in het PFAS-dossier maar dat wil een aanpak door de hogere overheid: “U moet OVAM meer achter de veren zitten”

Paracy­cling Classics Ronde in Vlaanderen finisht op Grote Markt van Ronse: “En in 2025 volgt het wereldkam­pi­oen­schap”

Wielrenners met een beperking staan binnen twee weken, op zondag 30 april, aan de start van de Ronde in Vlaanderen. De wedstrijd is uniek in de wereld en gaat van Brugge naar Ronse. Daar zullen ze aankomen op de Grote Markt. “Ronse is nooit van de wielerkaart verdwenen, we staan er meer dan ooit op”, zegt sportschepen Joris Vandenhoucke (CD&V). En Ronse blijft op dat vlak ook ambitieus, want in 2025 zal de Hermesstad het wereldkampioenschap paracycling organiseren.