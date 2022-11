Groen raadslid wil meer diversiteit in het politiekorps om vooroordelen weg te nemen: “We willen ze graag verwelkomen, maar ze zijn er gewoonweg niet”

Op de gemeenteraadszitting maakte Elidrissi melding van een naar verluidt boeiend gesprek dat hij met allochtone jongeren had gevoerd. Hij maakt zich echter ook zorgen over het wantrouwen dat zij koesteren jegens de politiemensen. Een babbel met agenten had hem dan weer geleerd dat ook aan die kant nog steeds vooroordelen en angst voor het onbekende overheersen. “Dan kan ik niets anders dan concluderen dat er in twintig jaar niets is veranderd”, zei Elidrissi. “Toen ik zestien was koesterde ik dezelfde ideeën. Ik vraag me dus af hoe we die kloof kunnen dichten en ik denk dat een antwoord schuilt in meer diversiteit in het politiekorps van Ronse. Eerder sneed ik dat onderwerp al ’s aan bij gewezen burgemeester Luc Dupont (CD&V) maar die zei me dat het zeer moeilijk is om mensen van allochtone afkomst te recruteren. Nochtans lukt dat wel in Gent en Sint-Niklaas. Worden daar concrete plannen over gemaakt?”