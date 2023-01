Groen noemt de geplande doortrekking van de N60 een budgettair luchtkasteel: “Tijd voor echte oplossingen”

Gemeenteraadslid Lech Schelfout vertrekt van de vaststelling dat elke verwijzing naar het mogelijk kostenplaatje ontbrak bij wat hij zelf “de eerste hoeraberichten” noemt. Volgens de Vlaamse regering zelf bedraagt de investeringskost voor het gekozen traject zo’n 580 miljoen euro. Groen zelf komt een stuk hoger uit. “De raming is exclusief BTW en werd gebaseerd op parameters uit 2021. De vroegst mogelijke start van de werken ligt echter in 2025. Met een voorzichtige berekening komen wij uit op een reële investeringskost van ruim 760 miljoen euro. Net als bij andere grote projecten, kunnen de kosten echter nog flink oplopen. Bovendien is de tunnel in Ronse pas de eerste geboorde autotunnel in België. Dat gebeurt in de natte en erosiegevoelige flank van het Schavaert. Nu al houdt de Vlaamse regering bovendien rekening met een meerkost van 5 procent en jaarlijkse onderhoudskosten van minimum 6,5 miljoen euro. Die werden geen van beide verrekend in de initiële raming. Het is daarom heel realistisch om te stellen dat het totale kostenplaatje ongeveer 1,5 miljard euro zal bedragen.”

50 jaar later

Omdat het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse regering voor 2023 een totaal budget heeft van 2,3 miljard euro en het begrotingstekort van de Vlaamse regering in 2022 3,7 miljard euro bedraagt, concludeert Groen dat het vooruitzicht van de doortrekking van de N60 een luchtkasteel is. Lech Schelfout: “De beslissing van de Vlaamse regering van afgelopen week, houdt geen énkele belofte in om de verlenging van de N60 daadwerkelijk te realiseren. In de nota staat letterlijk dat de genomen beslissing geen budgettaire impact heeft. Ondanks alle hoera-berichten wordt de hete aardappel simpelweg doorgeschoven naar de volgende regering.”

Groen pleit voor eenvoudige en duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum te verbeteren. “Het project van de N60 was in de jaren 70 misschien een goed idee maar we zijn intussen 50 jaar later. Misschien moet het stadsbestuur er ’s voor zorgen dat de lantaarnpalen in de schoolomgevingen na zes maanden eindelijk werken? Of ijveren voor een beter trein- en busaanbod?”

Het openbaar onderzoek over de plannen voor de doortrekking van de N60 loopt van 21 februari tot 21 april. Er zijn infomomenten voorzien op donderdag 16 maart in De Maalzaak in Maarkedal, op dinsdag 21 maart in de Parochiezaal van Zulzeke en op donderdag 23 maart in TIO3 in Ronse, telkens van 18u tot 21u.

Alle info over de plannen: https://www.ronse.be/nl/nieuws/dossier-rond-ronse

