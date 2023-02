Gratis soep en brood op volle schooldagen op Da Vinci: gezond, voor iedereen gelijk én nog lekker ook!

Het idee groeide vanuit een werkgroep samengesteld uit leerkrachten van Da Vinci die ideeën wou samenbrengen rond gezond eten op school.

Directeur Desimpelaere: “In samenwerking met SAAMO, dat zijn de mensen van Samenlevingsopbouw in Den Botaniek, groeide een project om soep met brood aan te bieden op de schooldagen, behalve op woensdag. Warme maaltijden zijn op onze school, die deel uitmaakt van het Gemeenschapsonderwijs, al even niet meer voorzien. Maar een haalbaar en laagdrempelig initiatief in die richting was wel een streven geworden. Daarom was de inbreng van een aantal sponsors van cruciaal belang. Restaurant De Pepermolen, een dienst die valt onder Grijkoort, is er daar één van want die zorgt voor de soep. Daarnaast is er de Vriendenkring van Da Vinci, die de financiering regelt. Voor het brood zorgen Bakkerij Panda en serviceclub Lions. En de extra vaatwasmachines worden geleverd door een andere serviceclub, Rotary. We realiseren twee doelstellingen: die van het solidariteitsprincipe waarbij iedereen gelijk is en die van het gezondheidsprincipe want het is een gezonde maaltijd.”