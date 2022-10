Gratis naar de kermis voor wie goed luistert naar regionale radio VLAR1

Pascal Flamant van Frituur Pascalino zorgt al jaren voor gratis tickets voor kinderen die naar de kermis willen. “Ik doe dat om ook degenen die het moeilijker hebben een pleziertje te gunnen, zeker in deze crisistijden. De actie is ook eenvoudig. Via het regionale radiostation Vlaamse Ardennen1 (VLAR1) is er vanaf zaterdag 22 oktober dagelijks een codewoord te horen tijdens de uitzendingen. Wie me dat komt melden aan mijn frietkraam op de parking van garage Dekeyser in Oude Vesten, mag een envelop trekken met daarin mogelijk een ticket voor een attractie. Samen met garage Frédéric Stockman en VLAR1 zorgen we voor in totaal 350 tickets. Het is niet verplicht om iets aan te kopen als men zich komt melden met het codewoord.”

Op maandag 24 oktober is er een prikkelarme dag op de kermis, tussen 15u30 en 18u.