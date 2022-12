Gratis kerstconcert Christmas in Blue bij Lions Club

RONSE 54ste Grote Prijs Actuele Tekenkunst gaat naar Rabten Tenzin met It will not last forever

In CC De Ververij werd de 54ste Grote Prijs Actuele Tekenkunst uitgereikt. Rabten Tenzin (29) uit Boom werd door de jury tot winnaar uitgeroepen met zijn werk It will not last forever. Er waren 537 ingediende werken van 202 kunstenaars uit België en Nederland.

