Graffitikunstenaars laten zien wat ze in de voorbije vijf jaar illegaal realiseerden in een verlaten fabriekspand: “Artiesten uit de hele wereld zijn hier gepasseerd, maar evenzeer idioten en eikels”

Het leegstaande pand zou normaal gezien begin april worden afgebroken maar er lopen nog enkele procedures die voor uitstel hebben gezorgd. In 2017 vond Ronsenaar en internationaal gelauwerd graffitikunstenaar Koen Van Cauwenberge er met enkele gelijkgestemden onderdak voor het uitoefenen van hun kunst. Eerder had Mataone in onder meer de toen verlaten gebouwen van het Paramedisch Instituut in de Delghuststraat, nu Triamant, hetzelfde gedaan. “Het is niet logisch dat men vluchtelingen in tenten moet stoppen op desolate plaatsen en in erbarmelijke omstandigheden zoals in Calais, terwijl je in deze leegstaande fabriek een oppervlakte hebt van 5000m² die niet worden gebruikt. Het was ook een openbaar stort geworden waar Ronsenaars hun afval kwamen dumpen. Vijf jaar terug hebben we met enkele mensen alles opgeruimd en bouwden we een plek waar creativiteit de hoofdtoon aangaf. Tussen 2017 en 2020 werd het zo een ontmoetingsplaats voor heel veel jongeren die nergens anders terecht konden. De eigenaar liet ons betijen, ook politie en stadsbestuur gedoogden onze activiteiten. Er kwamen via onze netwerken kunstenaars uit de hele wereld langs om werken te maken. Ze deden dat op hun eigen verantwoordelijkheid en op hun eigen manier. Tijdens de Bommelsfeesten van januari 2020 liep het echter helemaal uit de hand omdat er tussen de vele constructieve bezoekers ook wel wat idioten of erger zaten. Die kwamen hier om andere dan artistieke redenen.”