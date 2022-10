Gouden ereteken voor bakker Patrick Baguet, de maker van de peperkoek op de Fiertel en de Bommelkies op Zotte Maandag

Patrick heeft sedert 1978 samen met zijn echtgenote Marijke een bakkerij in de Kruisstraat. Zoon Butch trad in zijn voetsporen en staat nu mee in de zaak die hij als theesommelier een toegevoegde waarde heeft gegeven. “Ik ben zelf begonnen in 1972 als stagiair bij André Debels”, vertelt Patrick. “Daar heb ik de passie en de liefde geleerd voor deze fysiek zware stiel. Als bakker moet je immers leven in functie van je job, met inbegrip van de nachtelijke uren en het weekendwerk. Dat heeft ook gevolgen voor de rest van het gezin. Het heeft mijn zoon alvast niet afgeschrikt. en daar ben ik blij om. Ik heb in mijn jonge jaren zelf ook stage gelopen in Frankrijk, de baguette kent voor mij dus geen geheimen. We leven ook mee met wat er gebeurt in onze stad. In de periode rond de Bommelsfeesten hebben we onze Bommelkies en als de Fiertelbellen weerklinken, maken we de peperkoek die de stad naar aloude traditie schenkt aan de graaf van Wattripont. Rond de tijd van Sinterklaas hebben we ook ons marsepeinen varken waar de klanten graag een scheele willen van meenemen.”

Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) gaf Patrick namens Koning Filip graag het ereteken voor zijn talent, kennis, toewijding en bewezen vaardigheid. En samen met zijn schepenen bevestigde hij vooral dat het onmogelijk was om van ‘s mans creaties af te blijven.