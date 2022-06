GOKRTI gaat wandelen in de Duitse loopgraven van de Eerste Wereldoorlog op de Hotond

De Duitse soldaten oefenden in de loopgraven hun manoeuvres en tactiek voor het front. Voorzitter Bernard Decraene: “De loopgrachten op de Hotond zijn destijds gegraven door opgeëiste burgers uit Ronse en omgeving die deel uitmaakten van het zogenaamde Zivilarbeiter Bataillon. Ze zijn gesitueerd aan de noordelijke kant van de Hotond, op het grondgebied van Kluisbergen-Zulzeke en bestrijken een oppervlakte van zowat twee kilometer, van hoogtemeter 151 tot 80 op de Hoogberg.

De wandeling krijgt daarna als decor het meest pastorale en romantisch gedeelte van Ronse, langs het Schavaert en de kapel van Wittentak. Zo combineren we een tocht langsheen de kwalijkste en de lieflijkste kant van het bestaan.”

De wandeling wordt geleid door Nadine Dezaeytijd, Bernard Decraene en Eric Hantson. Vorig jaar won Jean-Pierre Pannekoek de Grote Prijs Oscar Delghust met een studie over de problematiek van het Zivilarbeiter Bataillon en de Ronsenaars die ervoor werden opgeëist.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 30 juli om 14u, met start aan Sporthotel De Hotond.

De activiteit is gratis maar vooraf inschrijven en dat ten laatste op 23 juli is wel vereist. Dat moet via ronsehistory@gmail.com

Indien de groep te groot blijkt, zal een tweede wandeling worden georganiseerd.