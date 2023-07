Glorieuxlaan afgesloten tot eind augustus, ingang van AZ Glorieux via Broeke

MIJN DORP. In het idyllische Loui­se-Ma­rie heeft Vanessa De Bus (49) alle emoties gekend: “Het grootste geluk en het diepste verdriet, alles onder een kerktoren”

Kapster Vanessa De Bus (49) werd geboren in Ronse, groeide op in de wijk Koekamer in Schorisse en verloor haar hart aan Louise-Marie waar ze 25 jaar geleden haar eigen kapsalon begon. “Het is een plek waar ik veel lief heb gedeeld en deel maar ook het nodige leed. Soms vragen ze mij: zie jij nog wel zelf hoe mooi het hier is? Het antwoord is volmondig: ja, elke dag opnieuw.”