Gewezen uitgever en rechter Fred Valcke schreef honderd cursiefjes over waarheid en leugen: “Heilige huisjes opblazen en bekrompenheid aanklagen, dat is het enige wat we kunnen doen”

Fred Valcke begon in 1967 met het gratis huis-aan-huis blad AZ in Ronse. Het aantal edities breidde met de jaren steeds verder uit, net zoals het aantal werknemers. In augustus 1984 verhuisde AZ daarom van een rijhuis in de Stationsstraat naar een bedrijfspand in de Abeelstraat. Daar kwamen nog een aantal edities bij, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. In 1998 achtte Fred Valcke de tijd gekomen om de Weekbladgroep AZ, intussen ook uitgever van het regionaal weekblad Plus, te verkopen aan dagbladuitgevers Corelio en Vers l’Avenir. Onder de naam Plus, Passe-Partout en Rondom bleven edities verschijnen tot januari 2020.

Fred Valcke was intussen ook voorzitter geworden van de Kamer van Koophandel van Ronse, rechter in handelszaken bij en later ook voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Oudenaarde en voorzitter van de Gratis Regionale Pers van België. Als graficus van opleiding tekende hij voor zijn weekblad Plus ook wekelijks de cartoon bij het hoofdartikel. “Dat was voor mij een uitlaatklep. Ik ontmoette veel journalisten en schrijvers en ik was een beetje jaloers op hen. Ik was de bedrijfsleider en moest me met andere aspecten van de job bezighouden. Die cartoons maakten een gemis goed. En toen ik met pensioen ging, ben ik blijven tekenen en schrijven. Het boek ‘Fred vertelt…’ is daarvan het resultaat. Ik ben vandaag overigens ook nog actief als cartoonist bij het rechtskundig infoblad In Foro.”

“Ik kom uit een gezin waar liegen en bedriegen een misdaad was en de waarheid de hoogste deugd”, vertelt Fred. “Dat gevoel werd versterkt door de verhalen van Hans Kresse die ik in mijn jeugdjaren las over de wrede Vikings en de strijd om orde en rechtvaardigheid. Ik zei later vaak dat ik leed aan het syndroom van Kresse en dat daartegen geen geneesmiddel bestond. Het heeft me in mijn professioneel leven nooit parten gespeeld, maar wel in mijn privéleven. Ik was lid van diverse serviceclubs, maar nooit voor lange tijd. Bij Rotary Ronse-Renaix zetten ze mij bijvoorbeeld aan de deur omdat ik de tweetaligheid wou invoeren, terwijl de voertaal er het Frans was. Ook bij Probus stootte ik later op onverdraagzaamheid en conservatisme. De waarheid is me evenwel te kostbaar om me daardoor te laten afleiden van de essentie. De waarheid heeft altijd en overal haar rechten. Daarom heb ik in mijn boek heilige huisjes gesloopt en onrecht aangeklaagd. Bekrompenheid en domheid zijn een misdaad tegen de vooruitgang van de mensheid. Het is dus een stout boek en het zal me meer vijanden dan vrienden opleveren. Maar het zij zo. Ik draag het op aan iedereen die houdt van eerlijkheid en waarheid. Want er is niets nieuws onder de zon. Mensen blijven bedriegen en sjoemelen. Alleen de verpakking ziet er anders uit. Het enige wat je kan doen is je stem laten horen. Dat is dan ook de bedoeling van dit boek.”

Fred vertelt… kost 30 euro en kan besteld worden via fred.vertelt@outlook.com en storting op BE72 0019 2873 0216. Het telt 420 bladzijden en werd gedrukt bij Drukkerij De Riemaecker in Maarkedal. Het is ook te koop bij dagbladhandels Papershop en Vanstals in Ronse en boekhandels Beatrijs in Oudenaarde en Braeckman in Brakel.

