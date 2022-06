Gewezen stedelijk zwembad in de Engelsenlaan staat te koop: te complex als onderkomen voor de jeugd, niet de plaats voor sociale woningen

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V) motiveerde de optie van het stadsbestuur met een studie waaruit bleek dat het gebouw zeer complex is van structuur en niet geschikt om er jeugdverenigingen in onder te brengen. Die studie bleek bij nader toezien door met name Gunther Deriemaker (Vooruit) niet een officiële en externe haalbaarheidsstudie te zijn maar wel een intern onderzoek.

Dat na het verlaten van de piste jeugdhuis niet meteen was overgeschakeld op een keuze voor sociale woningen, schoot bij Lech Schelfout (Groen) in het verkeerde keelgat. “Er staan in Ronse 637 kandidaten voor de huur van een betaalbaar onderkomen op de wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is drie jaar, voor sommigen loopt dat op tot tien jaar. Betaalbare huurwoningen met drie of meer slaapkamers zijn in deze stad nauwelijks te vinden. Als er dan toch gekozen werd voor woningen, had het stadsbestuur ervoor kunnen opteren om de gronden over te dragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij of om er sociale koopwoningen te voorzien. Maar in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen, laat het bestuur alles over aan de markt. Schrijnend is dat.”