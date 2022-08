Geschiedkundige Kring dook de Duitse oefenloopgrachten achter de Hotond in

De Duitsers legden de dubbele rij loopgrachten aan in het Hotondbos dat achter de Zandstraat ligt. Oorspronkelijk waren ze 658 meter lang. Wellicht werden ze door de soldaten gebruikt om te oefenen alvorens naar het front te trekken. Omdat ze heel keurig zijn aangelegd, gaat men ervan uit dat ze nooit zijn gebruikt in een echte gevechtssituatie en deel uitmaakten van een oefensite. De loopgrachten werden gegraven door de leden van het Zivilarbeiter Bataillon, burgers die door de Duitse bezetter werden gedwongen om voor hen te werken.

“We laten de gruwel zien van wat mensen mekaar kunnen aandoen, maar we lieten op de wandeling van in totaal 6 kilometer ook de romantische kant bewonderen. We gingen immers ook langs het Schavaart waar je prachtige hoekjes hebt en schitterende vergezichten, ook op de stad Ronse. Dat we via de kapen van Wittentak terugkeerden naar het vertrekpunt aan de Hotond, was dan ook geen toevallig”, zegt gids Eric Hantson die zeer tevreden was over de belangstelling. “Een initiatief dat smaakt naar meer.”