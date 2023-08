Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ronse vandaag

Okra-voorzitter Damien Van Wambeke (78) overleden: een leven in het teken van lesgeven, vendel­zwaai­en, theater, reizen en de lokale pers

In AZ Glorieux is op zaterdagochtend Damien Van Wambeke (78) overleden. De gewezen leerkracht aan het TID was voorzitter van Okra Ronse en in culturele middens zijn hele leven een bezige bij.