Geraakt de Fiertel op 4 juni over de brug aan Beaufaux? “Geen paniek, Sint-Hermes laat zich niet tegenhouden”

Er wordt hard gewerkt aan de brug over het fietspad in de wijk Beaufaux in het Waalse Ellezelles. Bij deelnemers aan de Fiertel is daarover ongerustheid ontstaan want de brug ligt op het parcours van de bedevaart. Geraakt Sint-Hermes op 4 juni de grens tussen Vlaanderen en Wallonië over?