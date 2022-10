Geen gaslek maar benzinegeur op Kerkplein

RONSE Garage Rockt draaide uit op een muzikaal feestje in het teken van de nostalgie en met goesting naar meer van dat

De verlaten fabrieksloods van Incoplas in de Elzeelsesteenweg was de place to be voor wie in de jaren negentig los ging op Garagerock. Zeven groepen speelden op het podium van Garage Rockt, vijf ervan stonden daar een kleine dertig jaar geleden ook al.

