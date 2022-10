Garage Rockt laat de jaren 90 herleven in oude fabrieksloods: “We hadden heimwee en dachten let’s do this!”

Het was Fabrice De Ridder (43) die een jaar geleden het initiatief nam. “Op het festival Alcatraz in Kortrijk zag ik Servaas Steurbaut aan het werk. Ik heb die gast destijds nog meegemaakt op Garagerock, in de garage achter de toenmalige Stadsfeestzaal. Dat was toen de plaats van afspraak voor heel wat jonge groepjes die een unieke kans kregen om eens te spelen voor een publiek. Ik zag ook in de gemeenten rondom Ronse dat er overal rockfestivals waren. Toen dacht ik: hier moet iets gebeuren. Ik heb een berichtje geplaatst op facebook: Garage Rockt: wie? Wesley Gabriëls reageerde direct. Omdat we er ook nog een muzikant bij wilden, heb ik daarna ook gebeld naar Steven Wilpart en die zei na een minuut: ça va. En nu staan we hier dus.”

Debuut, weerzien, afscheid

De drie veertigers hadden de intentie om, net zoals meer dan twintig jaar geleden, vooral jonge groepen te laten optreden. Dat bleek geen evidentie. Steven Wilpart: “Er is nog steeds veel muzikaal talent maar groepjes maken is moeilijk. Destijds werd er constant gewisseld in de samenstelling en werd er spontaan ingesprongen als er ergens een probleem was in de bezetting. Dat gaat nu allemaal veel stroever, ondanks de veel betere communicatiemiddelen. We hebben nu één groep op de affiche staan die zaterdag debuteert: The Waddifs. Voor de rest zijn er vier die speciaal voor de gelegenheid nog eens zijn samengekomen en dus eigenlijk een (eenmalige?) comeback vieren: Chaos, Rabbkit Skins, Revolvo en Moira. Voor Putrid Inbred is het dan weer het afscheid, zij houden ermee op. Verder is er ook nog Decision, alles samen goed voor zeven groepen.”

Uitverkocht

Als u nog een ticket zou willen, dan hebben we wel slecht nieuws: alle 600 beschikbare tickets zijn de deur uit. Dat gebeurde in geen tijd.

Wesley Gabriëls: “We zouden eerst spelen in de oude garage in de Joseph Ferrantstraat. Die was na een dag al helemaal uitverkocht. In samenwerking met het stadsbestuur en cultuurschepen Joris Vandenhoucke, konden we dan terecht in deze verlaten fabriekshal op de Elzelesteenweg. Die wordt binnenkort afgebroken om plaats te maken voor flats en winkelruimte. Hier heeft onlangs nog een expo plaats gevonden met graffitikunstwerken, het kader is dus ideaal. We merken wel dat er vooral veertigers op Garage Rockt afkomen, het gaat dus in eerste instantie om veel nostalgie. We zien wel hoe het zaterdag loopt, maar het zou mooi zijn mochten we in de toekomst ook weer die jonge muziektalenten een podium kunnen geven. Maar we zijn nu vooral blij dat we een zot gedacht al zo ver hebben kunnen realiseren.”

Het trio kan voor Garage Rockt rekenen op zo’n 40 vrijwilligers. Er wordt gewerkt met herbruikbare bekers. Voor wie een ticket heeft: met de fiets of te voet komen is een aanrader, er zijn fietsenstallingen voorzien. De deuren gaan open om 16u30, de eerste groep treedt aan om 17 uur.