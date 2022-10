Garage Rockt draaide uit op een muzikaal feestje in het teken van de nostalgie en met goesting naar meer van dat

Er stond al behoorlijk wat volk voor het podium toen presentator Hervé Suys, ook in de nineties al een vertrouwd gezicht in de lokale muziekwereld, Garage Rockt opende. De verwachtingen waren dan ook groot. “We hadden gehoopt om meer beginnende groepjes op de scène te krijgen. Met The Waddifs is het dit jaar bij eentje gebleven maar wie weet wat er in de toekomst nog kan?”, zegt organisator Fabrice De Ridder, die dan al blij is met de opkomst op dat vroege uur. Het staat dan ook overal aangegeven: het festival is sold out, meer dan 600 man wil en mag het trio achter Garage Rockt De Ridder-Gabriëls-Wilpart niet toelaten. “De samenwerking met het stadsbestuur was echt prima, dat willen we ook nog wel ’s onderstrepen”, zegt Steven Wilpart, die als muzikant zelf de beste herinneringen heeft aan Garagerock van toen. De nieuwe generatie laat zich trouwens gelden: The Waddifs halen als opener alles uit de kast en tonen zich Garagerock-waardig.

Krukken

Er zijn vooral veertigers afgekomen op Garage Rockt en dat leidt tot heel wat momenten van blij weerzien en herinneringen aan de tijd van toen. Benoit Wygaerts van Brasserie Harmonie weet waar hij over praat en steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. “Perfecte organisatie in een perfect kader. Ik kan iedereen die hier bij betrokken is alleen maar feliciteren, het is een geweldige avond.”

Dat vindt ook Philippe Verbruggen (65), muziekliefhebber en verzot op (het geluid van) gitaren. “Ik ben iets ouder dan de meesten hier. Ik heb in 1976 de Stones nog gezien en die waren toen al oud, kun je nagaan. Ik sta hier al van toen de deuren open gingen, dan voel je dat jaren toch stilaan wegen. Ik heb intussen naar mijn vrouw gebeld of ze kan komen met een paar schoenen dat wat comfortabeler zit en met oordopjes want de volumeknoppen staan wel helemaal open bij de mannen van het geluid. Ze heeft me gevraagd of ze ook mijn krukken moet meebrengen maar dat zal niet nodig zijn.”

De conclusie wordt getrokken in de ochtenduren op zondag door Wesley Gabriëls, al enkele dagen geplaagd door rugpijn: “We hebben ons doel bereikt: iedereen heeft een zeer gezellige avond beleefd met fantastische muzikanten op scène. Nu nog opkuisen en we kunnen vijf minuten in de zetel gaan zitten. Om na te denken over volgend jaar.”