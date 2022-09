Franstalige leerlingen van Dr. Decrolyschool zaten te vroeg in de les: “We volgen opnieuw de Vlaamse vakantieplanning”

De scholen in de Franstalige Gemeenschap zijn het schooljaar enkele dagen vroeger gestart. De leerlingen zitten er al sinds maandag weer op de banken, terwijl dat in Vlaanderen pas op donderdag was. De Franstalige afdeling van de Dr. Ovide Decrolyschool opende dus ook maandag, de Nederlandstalige pas op 1 september. En daar wringt het schoentje. Er was donderdag groot overleg in de Decrolyschool om te kijken welke ingrepen er dienden te worden genomen nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet weten dat de school handelde tegen de wet. Hij dreigde met maatregelen indien men niet terug zou grijpen naar de planning van het schooljaar in Vlaanderen.

Algemeen directeur van de Scholengroep Vlaamse Ardennen van het Gemeenschapsonderwijs Ciska Philips: “We zijn inderdaad ten onrechte uitgegaan van de veronderstelling dat de Franstalige afdeling van de Ovide Decrolyschool in Ronse zou meelopen met de nieuwe vakantieregeling binnen de Franstalige Gemeenschap. Dat blijkt een foute inschatting die zonder slechte bijbedoelingen is gemaakt. De minister heeft dus gelijk en dus zullen we ons uiteraard schikken naar de wet. We zijn nu druk in overleg met de leerkrachten en de administratie om één en ander bij te sturen. De directie van de Franstalige afdeling maakt zich ook sterk dat de omschakeling snel zal gebeuren. Het is vervelend omdat veel leerkrachten van de school uit Wallonië komen en het dus een invloed zal hebben op hun privéleven. Voor sommige ouders die kinderen hadden in het Nederlandstalig én in het Franstalig onderwijs is het dan weer een meevaller.”



Dat de fout is kunnen gebeuren, neemt Ciska Philips voor haar rekening. “Het is een complexe aangelegenheid met een hoop regels en wetten die op zich ver staan van het onderwijs zelf. De Franstalige afdeling in Ronse is dan ook op zich al een zeer uitzonderlijk geval. Door die gescheiden vakantieregelingen werd de knoop nog iets complexer. Hij is nu ontward en we zullen daarnaar handelen.”

