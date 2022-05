Françoise Opsomer rondt met Zullen we zwijgen? na 30 jaar trilogie af: begonnen als secretaresse van Hugo Claus, nu het liefst schrijvend aan een cafétafel

Nochtans ging zij voor de laatste bladzijden van Zullen we zwijgen? de eenzaamheid van het hoge Noorden opzoeken. De bedoeling was om dat te voet te doen vanaf juli 2020, het jaar waarin ze 60 werd. Maar vanwege corona veranderde dat plan in een trip met een tweedehands 4x4 vanaf juli 2021. Ze was toen net gestopt met schrijven voor Magelaan, het communicatiebedrijf waar ze tot 2014 mee de baas van was en dat zijn wortels had in Aanzet dat ze in 1986 had opgestart met Wim Trommelmans, haar toenmalige partner.

“Ik heb als studente Germaanse mijn thesis gemaakt over Cees Nooteboom. Ik kon het zeer goed met deze Nederlandse auteur vinden. Van hem is de uitspraak: Ik had wel 1000 levens en ik nam er maar één. Dat vat het ook voor mij zo een beetje samen. Cees is er verantwoordelijk voor dat ik in de jaren 1983 tot 1985 de secretaresse werd van Hugo Claus. Die verhuisde toen van de Kasteellaan in Gent naar de Sint-Jansvest en zocht iemand om zijn bibliotheek te ordenen. Nooteboom vond dat een klus voor mij en introduceerde me bij Claus.”