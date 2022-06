Fractieleider Koen Haelters (Vooruit) stapt uit de politiek: “Ik moest kiezen tussen twee liefdes”

Koen Haelters zetelt sedert januari 2013 in de gemeenteraad en was fractieleider van de grootste oppositiepartij Vooruit. Op de zitting van maandag 4 juli komt hij nog even uitleggen waarom hij ermee kapt. “Ik wil niet zomaar opstappen en ik wil ook duidelijk maken dat er geen problemen zijn met de partij. Ik koester al lang de droom om ooit rechter te kunnen worden. Ik heb daarvoor deelgenomen aan een examen en weet sinds kort dat het resultaat positief is. Dat betekent ook dat ik moet afstappen van een politiek mandaat want rechters zijn nu eenmaal onpartijdig. Dat is lastig want ik word bij manier van spreken gedwongen om te kiezen tussen twee liefdes. Ik heb steeds met veel enthousiasme aan politiek gedaan. Het worden ook zeer boeiende tijden want de resultaten van de verkiezingen van 2024 zijn niet te voorspellen: geen opkomstplicht, nieuwe regels in verband met wie de burgemeesterssjerp moet krijgen... Ik zal het in ieder geval vanop afstand maar met veel belangstelling blijven volgen.”

Koen Haelters wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Christine Soudan.