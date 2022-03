Filmacademie draait animatiefilm Paniek in het Dorp gratis in CC De Ververij

Paniek in het dorp is een hilarische Belgisch-Frans-Luxemburgse animatiefilm uit 2009 die dat jaar werd getoond op het Filmfestival van Cannes. Voor de Vlaamse versie werden de stemmen ingesproken door acteurs van Neveneffecten. Onder meer Lucas Van den Eynde, Tom Van Dyck en Tania Van der Sanden zijn te horen.

De film vertelt het verhaal van Cowboy en Indiaan die op internet 50 bakstenen bestellen voor het maken van een barbecue als verjaarscadeau voor Paard. Omdat een van beide per ongeluk de nultoets ingedrukt houdt, bestellen ze een astronomisch groot aantal. Het huis van Paard raakt onder de stenen bedolven en het trio valt door een schacht door de aarde tot in het Zuidpoolgebied waar wetenschappers in een mobiele lanceerinstallatie over lange afstand grote sneeuwballen gooien.

