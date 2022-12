Fietsoversteekplaats in de Savooistraat (N454) is eindelijk beter aangeduid

In de afdaling van de Savooistraat vanuit de richting van de Ninovestraat wordt de gewestweg gekruist door het fietspad dat het centrum van Ronse verbindt met het Muziekbos. Fietsers moeten daar stoppen om het verkeer op de N454 voorrang te geven. Dat gebeurde niet het geval in juni van dit jaar toen een fietser werd aangereden door een wagen. Het was meteen de aanleiding voor hernieuwde vragen in de gemeenteraad vanwege Groen om op die plek een betere aanduiding te voorzien over de aanwezigheid van een fietspad én om elementen aan te brengen die de snelheid van de wagens afremt. Vaak rijden autobestuurders daar immers sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur.

Toenmalig schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) verwees naar het Agentschap Wegen en Verkeer dat bevoegd is over de materie maar beloofde dat men zou blijven aandringen om werk te maken van een betere signalisatie. Die is er nu gekomen.