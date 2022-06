Fietser zwaargewond bij ongeval in Ronse

Ronse IN BEELD • De Ronsese Fiertel in 20 foto’s

Terug een Fiertel in normale omstandigheden, daar hadden de Ronsenaars duidelijk veel zin in. In twintig beelden blikken we nog even terug naar die Sint-Hermesommegang, die onder een stralende zon duizenden stappers op de been bracht.

13 juni