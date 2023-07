Fietsdiefstallen nemen toe in de Hermesstad: politie roept op tot waakzaamheid

Het verkeer kan weer onder de spoorweg­brug van de Hermes Van Wynghene­straat naar het centrum (maar niet omgekeerd)

Het autoverkeer kan na ruim anderhalf jaar opnieuw vanuit de Hermes Van Wynghenestraat onder de spoorwegbrug via de Nieuwe Brugstraat naar het centrum van de stad rijden. In de omgekeerde richting kan het (nog) niet. Ook de Beukenlaan is weer geopend.