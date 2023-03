Fiertelbier voortaan in een aangepast Fiertelglas waarin het parcours van de bedevaart te zien is

Voorzitter Mathieu De Keukeleer van de vzw Fiertelbier die het biertje van zeven graden in augustus 2021 lanceerde naar aanleiding van de herdenking van de dood van Sint-Hermes, presenteerde het glas in café Sint-Hermes in de schaduw van de basiliek. En hij had een primeur.

“We hebben gekozen om op het glas 2 inhoudsmaten aan te duiden, eentje van 25 centiliter en een eentje van 33 centiliter. De horecazaken zullen immers tegen de Fiertel van 4 juni van dit jaar ons bier op vat kunnen tappen en de klanten kunnen dan kiezen. Het ultieme eerbetoon aan de Sint-Hemesommegang is het gelaserde mousseerpunt in het centrum binnenin het glas. Dat moet de schuimkraag vergroten. Wij hebben dit punt laten ontwerpen in de vorm van het Fiertelparcours. Het streepje in het midden staat voor de Kruisstraat die tweemaal bewandeld wordt.”